Путин поручил ежегодно оценивать деятельность вузов с худшими показателями

Путин поручил ежегодно оценивать деятельность колледжей с худшими показателями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно проводить оценку деятельности организаций высшего и профессионального образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и при участии автономной некоммерческой организации “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” обеспечить организацию работы по ежегодной оценке деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах», — сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину поручено установить порядок проведения такой оценки. Ответственными определены премьер Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Срок доклада — до 1 июля, затем один раз в год.