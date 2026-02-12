Вашингтон
Четыре улицы в Самаре готовят к продлению

Разработчики концепции развития Безымянки предложили перекроить дорожную сеть района.

Источник: Яндекс карты

Разработчики концепции развития Безымянки предложили перекроить дорожную сеть района — продлить сразу четыре магистрали. Самый масштабный план касается улицы XXII Партсъезда: её хотят дотянуть от Заводского шоссе до набережной реки Самары, а также замкнуть разрыв между Ставропольской и проспектом Карла Маркса. Улицу Земеца намерены вывести на Ветлянскую, Береговую — почти до поселка Падовка, а Советской Армии — до Заводского шоссе, сейчас их разделяют железнодорожные пути.

Концепцию разработала АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» по заказу регионального минграда. Но решения эти пока рекомендательные. Очередность работ и конкретные параметры реконструкции будут зависеть от транспортного моделирования и расчетов пропускной способности.

К слову, движение в этом направлении уже есть: в 2025 году в Самаре завершили реконструкцию участка XXII Партсъезда от Московского шоссе до Солнечной.