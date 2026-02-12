Четыре улицы в Самаре готовят к продлению

Разработчики концепции развития Безымянки предложили перекроить дорожную сеть района — продлить сразу четыре магистрали. Самый масштабный план касается улицы XXII Партсъезда: её хотят дотянуть от Заводского шоссе до набережной реки Самары, а также замкнуть разрыв между Ставропольской и проспектом Карла Маркса. Улицу Земеца намерены вывести на Ветлянскую, Береговую — почти до поселка Падовка, а Советской Армии — до Заводского шоссе, сейчас их разделяют железнодорожные пути.