В конце зимы НАРЭ вспомнило об отоплении: В Кишиневе резко снизили тариф на отопление, но с марта, когда уже на улице будет жарко, а в Бельцах — повысили цены на тепло

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 12 февраля 2026 утвердило новые тарифы на тепловую энергию со снижением для потребителей Кишинева и корректировкой в сторону повышения для муниципия Бельцы.
Для потребителей, обслуживаемых Termoelectrica, тариф на тепловую энергию снизится до 2020 леев/Гкал по сравнению с 2510 леев/Гкал в настоящее время, или на 19,5% меньше.
Снижение составляет около 500 леев/Гкал, а утвержденный уровень ниже запрошенного поставщиком. Компания просила тариф в 2180 леев/Гкал, но НАРЭ решило провести более значительную корректировку в сторону понижения.
В муниципии Бельцы, обслуживаемом CET-Nord, тариф был установлен на уровне 2201 лея/Гкал, что означает повышение на 75 леев по сравнению с текущим тарифом. И в этом случае запрос компании был выше — 2359 леев/Гкал, но регулирующий орган утвердил уровень ниже запрашиваемого.
Тарифы вступят в силу после публикации в «Официальном мониторе».
