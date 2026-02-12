Три налоговых инспекции в Челябинске переезжают

С середины марта три налоговых инспекции поменяют адреса. Как объяснили в УФНС по Челябинской области, эти изменения направлены на оптимизацию работы налоговых органов и повышение качества обслуживания налогоплательщиков.
Так, с 12 марта Межрайонные ИФНС России № 26 и № 32 (Центр по управлению долгом) будут вести обслуживание налогоплательщиков в новом здании на ул. Энгельса, 15. Временно, до 20 марта, дополнительно будет идти прием на ул. Тагильской, 60 А (для ИФНС № 26) и на пр. Победы, д. 303, корпус № 2, помещение 1 (для ИФНС № 32).
Межрайонная ИФНС России № 28 с 10 марта будет работать в здании на ул. Либкнехта, 2 (допобслуживание до 20 марта на ул. Сони Кривой, 47 А).
В УФНС России по Челябинской области с 12 марта меняется адрес для направления корреспонденции: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 15.
В налоговой напоминают, получить услуги можно в отделениях № 26 в Верхнем Уфалее, в ТОРМ № 28 в Сатке, в МФЦ, через интернет-сервисы ФНС и в личных кабинетах налогоплательщиков. Также можно обратиться на Единый федеральный номер Контакт-центра ФНС России по бесплатному номеру 8−800−222−22−22 и получить консультацию, при необходимости соединят со специалистом инспекции.