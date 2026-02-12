Три налоговых инспекции в Челябинске переезжают

В налоговой напоминают, получить услуги можно в отделениях № 26 в Верхнем Уфалее, в ТОРМ № 28 в Сатке, в МФЦ, через интернет-сервисы ФНС и в личных кабинетах налогоплательщиков. Также можно обратиться на Единый федеральный номер Контакт-центра ФНС России по бесплатному номеру 8−800−222−22−22 и получить консультацию, при необходимости соединят со специалистом инспекции.