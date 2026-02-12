Найден способ повышения безопасности «спрессованного» метана

Дополнительным плюсом новых соединений является то, что они почти не образуют пены при извлечении метана из гидратов, что существенно снижает потери газа, а также быстро разлагаются при попадании в водные среды — около 65−89% их молекул распались через месяц хранения в водной среде. Это делает их безопасными для здоровья человека и окружающей среды, подытожили исследователи.