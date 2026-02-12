Найден способ повышения безопасности «спрессованного» метана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые из России, Китая и Ирана разработали подход, позволяющий использовать распространенные реагенты на базе аммиака или ионов щелочных металлов для формирования гидратов метана, «спрессованной» формы этого газа, позволяющей хранить его в твердой форме. Разработка повысит экологичность и безопасность хранения природного газа, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Ученые впервые получили гидраты метана с помощью экологически безопасных соединений аммония. Обычно для этого используют токсичные для человека и плохо распадающиеся в природе вещества. Новые молекулы оказались не менее эффективны, чем аналоги, а их промышленное применение поможет сделать метановую энергетику безопаснее», — говорится в сообщении.
Данное открытие было совершено исследователями из России, Ирана и Китая под руководством старшего научного сотрудника Казанского (Приволжского) федерального университета Абдолрези Фархадиана при поиске альтернатив для уже существующих синтетических поверхностно-активных веществ, которые применяются в нефтегазовой отрасли для гидратации метана. Так ученые называют процесс превращения этого газа в кристаллы, в которых молекулы метана заключены в «ячейки» из молекул воды.
Подобная трансформация упрощает хранение метана и делает его более безопасным, однако существующие ПАВ небезопасны для здоровья человека и окружающей среды, что побуждает ученых искать им «зеленые» альтернативы. Российские и зарубежные исследователи обнаружили, что подобными свойствами обладает комбинация из олеиновой кислоты, ионов щелочных металов или соединений аммиака и простейших спиртов.
Проведенные учеными опыты показали, что созданные ими «зеленые» поверхностно-активные вещества позволяют «упаковать» до 92−94% метана в кристаллы гидратов. Это сопоставимо с аналогичным показателем для уже применяемых токсичных ПАВов, однако при этом для формирования гидратов в случае с новыми веществами требуется в 250 раз меньше их молекул, что сокращает расход реагентов.
Дополнительным плюсом новых соединений является то, что они почти не образуют пены при извлечении метана из гидратов, что существенно снижает потери газа, а также быстро разлагаются при попадании в водные среды — около 65−89% их молекул распались через месяц хранения в водной среде. Это делает их безопасными для здоровья человека и окружающей среды, подытожили исследователи.