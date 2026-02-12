Мальчику из Сочи, пострадавшему от хаски, уберут трахеостому

В медучреждении ребенку провели несколько операций по пересадке кожи и восстановлению носа. Зимой хирурги выполнили реконструкцию губы — первая пластика состоялась 20 января 2026 года, но ткани не прижились, потребовалось повторное вмешательство. ЛОР-врачи готовят удаление трахеостомы.
«ЛОР-врачи заметили, что трубка лишняя, поэтому попозже переведут сына в ЛОР-отделение для ее удаления», — цитирует мать Ольгу Королеву «КП»-Кубань.
После процедур Валентина выпишут домой. Полное заживление губы займет год, затем сделают финальную пластику носа, чтобы ребенок перестал прятать лицо за масками.
Ранее «Новая Кубань» сообщала подробности нападения двух хаски на ребенка, которое произошло 26 февраля 2025 года в СНТ «Авиатор» Адлерского района Сочи. Мальчик получил инвалидность и перешел на домашнее обучение.