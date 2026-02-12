Более высокие пособия начали получать родившие казахстанки

В 2026 году в Казахстане месячный расчетный показатель (МРП) вырос на 10%, достигнув 4 325 тенге. Это увеличение повлияло на размеры государственных пособий, в частности, для семей с детьми.
В Казахстане существуют два основных пособия для родивших женщин: пособие на рождение ребенка и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оба пособия также увеличились на 10% вслед за ростом МРП.
В январе 2026 года повышенные пособия по рождению ребенка получили 28,5 тысяч человек на сумму 5,6 миллиарда тенге. Размер пособий зависит от порядкового номера ребенка. В 2026 году выплаты составляют: за первых трех детей — 38 МРП (164 350 тенге), за четвертого и последующих детей — 63 МРП (272 475 тенге).
После рождения ребенка государство выплачивает пособие по уходу за ним в течение полутора лет. В январе 2026 года такие выплаты получили 130,2 тысячи человек на сумму 4,2 миллиарда тенге. Размеры пособий составляют: на первого ребенка — 5,76 МРП (24 912 тенге), на второго ребенка — 6,81 МРП (29 453,25 тенге), на третьего ребенка — 7,85 МРП (33 951,25 тенге), на четвертого и последующих детей — 8,9 МРП (38 492,5 тенге).
Для работающих казахстанок предусмотрены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Вместе с пособием на рождение ребенка им назначают соцвыплату по беременности и родам, так называемые «декретные». В январе 2026 года «декретные» получили 17,4 тысячи человек на общую сумму 16,8 миллиарда тенге, в среднем выплачивая 1 160 626 тенге.
После родов работающим казахстанкам назначаются социальные выплаты по уходу за ребенком, которые зависят от их среднемесячных зарплат, а не от МРП. В январе 2026 года эти выплаты получили 16,5 тысячи человек на сумму 32,6 миллиарда тенге, в среднем назначая 78 294 тенге.