Более высокие пособия начали получать родившие казахстанки

После рождения ребенка государство выплачивает пособие по уходу за ним в течение полутора лет. В январе 2026 года такие выплаты получили 130,2 тысячи человек на сумму 4,2 миллиарда тенге. Размеры пособий составляют: на первого ребенка — 5,76 МРП (24 912 тенге), на второго ребенка — 6,81 МРП (29 453,25 тенге), на третьего ребенка — 7,85 МРП (33 951,25 тенге), на четвертого и последующих детей — 8,9 МРП (38 492,5 тенге).