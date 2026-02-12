В Хакасии из-за прорыва тепломагистрали без отопления остались почти 50 тысяч человек

В ночь с 11 февраля на въезде в Абакан произошла коммунальная авария, в результате чего под отключение теплоснабжения и горячей воды попали сотни зданий и десятки тысяч жителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные региональных властей и МЧС.
По информации мэра города Алексея Лемина, изначально энергетики пытались локализовать утечку, перекрыв лишь небольшой участок сети, но эти меры не дали результата. Около 5:00 утра по местному времени подающий и обратный трубопроводы были полностью перекрыты.
Под ограничение попали порядка 300 объектов, включая 10 школ и 17 детских садов. Региональное управление МЧС по Хакасии уточняет, что без отопления остались 48,4 тыс. человек, проживающих в 247 многоквартирных домах, а также 23 социально значимых учреждения.
В настоящее время на месте аварии работают несколько ремонтных бригад. По прогнозам главы города, подачу тепла и горячей воды планируется возобновить ориентировочно к 16:00 по местному времени. Процесс ликвидации последствий ЧП взят под контроль городской прокуратурой.
Ситуация осложняется неблагоприятным метеопрогнозом. Синоптики предупредили о резком похолодании до −10 °C, сильном ветре с порывами 15−25 м/с и снегопаде.