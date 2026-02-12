В Хакасии из-за прорыва тепломагистрали без отопления остались почти 50 тысяч человек

В ночь с 11 февраля на въезде в Абакан произошла коммунальная авария, в результате чего под отключение теплоснабжения и горячей воды попали сотни зданий и десятки тысяч жителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные региональных властей и МЧС.