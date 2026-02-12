Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паром Балтийск — Балтийская коса вернулся к расписанию

С 12 февраля паромное сообщение между Балтийском и Балтийской косой возобновлено по привычному расписанию. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Источник: Телеграм/Алексей Беспрозванных

При этом график движения может корректироваться в зависимости от погодных условий. Планируется также перевозка автотранспорта. Власти продолжают работать над обращениями жителей и ищут стабильное решение проблемы промерзания канала, которая ранее влияла на работу переправы.

Актуальную информацию можно получить непосредственно на переправе и в телеграм-канале перевозчика. Работает единая диспетчерская служба по телефону 8 (40145) 3−06−66. Власти подчеркивают, что вопрос бесперебойной работы переправы остается на контроле.