Паром Балтийск — Балтийская коса вернулся к расписанию

При этом график движения может корректироваться в зависимости от погодных условий. Планируется также перевозка автотранспорта. Власти продолжают работать над обращениями жителей и ищут стабильное решение проблемы промерзания канала, которая ранее влияла на работу переправы.
Актуальную информацию можно получить непосредственно на переправе и в телеграм-канале перевозчика. Работает единая диспетчерская служба по телефону 8 (40145) 3−06−66. Власти подчеркивают, что вопрос бесперебойной работы переправы остается на контроле.