Ракета «Протон-М» с метеоспутником стартовала с Байконура

В «Роскосмосе» заявили, что ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» № 5 стартовала с Байконура.

Трансляцию запуска российская госкорпорация вела в своём Telegram-канале.

Ранее российские космические войска запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками.