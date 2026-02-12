Белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026

В 2026 году первая пятница 13-го выпала на февраль (потом будут в марте и ноябре). Суеверные люди по-разному относятся к данному дню. К примеру, кто-то считает, что обязательно произойдет что-либо неприятное или трагическое. Мы собрали, что можно и нельзя делать в пятницу, 13 февраля.
Что нельзя делать в пятницу, 13 февраля.
День не подходить для путешествий и дальних поездок. Считалось, что дорога и отдых будут с неприятностями. Не стоит в пятницу 13-го садить за руль. Под запретом излишнее веселье. А еще белорусам не советуют пересаживать растения в данный день.
Не рекомендуется начинать новые проекты. Кроме того, в названный день старались не искать новую работу, устраиваться на нее или заключать важные сделки. Это, как считается, не принесет должного результата.
Что можно делать в пятницу, 13 февраля.
Несмотря на все те суеверия, которые существуют вокруг данной даты, именно в пятницу 13-го старались проводить денежный ритуал, который давал возможность притянуть к себе деньги. Для этого у зеркала утром от трех до четырех минут нужно было расчесывать волосы и произносить слова, касающиеся притока денег. Многие верят, что указанный ритуал позволяет привлечь премию, денежный подарок или же выигрыш в лотерее.
А еще день можно посвятить заботе о себе и своем здоровье. Например, посетить косметолога, сходить на массаж.
