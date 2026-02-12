Белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026

Несмотря на все те суеверия, которые существуют вокруг данной даты, именно в пятницу 13-го старались проводить денежный ритуал, который давал возможность притянуть к себе деньги. Для этого у зеркала утром от трех до четырех минут нужно было расчесывать волосы и произносить слова, касающиеся притока денег. Многие верят, что указанный ритуал позволяет привлечь премию, денежный подарок или же выигрыш в лотерее.