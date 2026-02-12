Омичка сдала в ломбард гитару спящего подростка и пропила выручку

В Омске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже музыкального инструмента. 40-летняя местная жительница сообщила в МВД, что из комнаты общежития пропала электрогитара стоимостью 10 тысяч рублей, принадлежащая 14-летнему сыну заявительницы.
Подросток в день кражи находился дома один. Ребенок спал и не слышал, чтобы кто-либо к нему заходил. Из-за поврежденного шнура юный музыкант давно не играл, поэтому мать сначала винила в пропаже сына — думала, что он забыл, куда положил инструмент. Вскоре мальчик случайно увидел его в ломбарде на улице Дианова.
Приемщик назвал полицейским фамилию женщины, сдавшей имущество. Ею оказалась соседка потерпевшей. Задержанная пояснила, что заглянула в открытую дверь и забрала гитару, спящий подросток ее не смутил. Вырученные 2 тысячи рублей фигурантка потратила на алкоголь.
Похищенное уже вернули владельцам. Ведется следствие.
