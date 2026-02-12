МАЗ показал новый маневренный мусоровоз, вывозящий за рейс 12 тонн отходов

Новый мусоровоз МАЗ-6903С5 был представлен на итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Трехосный автомобиль за счет задней управляемой оси довольно маневренный. Это важно для работы техники в стесненных и ограниченных обстоятельствах.