МАЗ показал новый маневренный мусоровоз, вывозящий за рейс 12 тонн отходов. Подробности озвучили в пресс-службе Минского автомобильного завода.
Новый мусоровоз МАЗ-6903С5 был представлен на итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Трехосный автомобиль за счет задней управляемой оси довольно маневренный. Это важно для работы техники в стесненных и ограниченных обстоятельствах.
В пресс-службе отметили, что объем кузова мусоровоза составляет 20 метров кубических. И дает возможность вывозить за один рейс 12 тонн коммунальных отходов.
Ранее ЖКХ объяснило ситуацию с «мусорным коллапсом» в Минске.
Кроме того, ЖКХ сказало, зачем минчанам разделять отходы дома, если их отсортируют на заводе.
А еще МАЗ представил белорусам автодом для путешествий на базе микроавтобус: отдельные спальные зоны, санузел с душевой кабиной, два отопителя.