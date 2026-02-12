Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мог разве что шептать: московские хирурги спасли школьника из Калининградской области, вдохнувшего булавку

На экстренную операцию в столицу 11-летнего мальчика доставляли санавиацией.

Источник: канал Российской детской клинической больницы (филиал Пироговского университета) Минздрава РФ / Телеграм

Торакальные хирурги Российской детской клинической больницы спасли 11-летнего мальчика из Калининградской области, который вдохнул изогнутую булавку. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения в четверг, 12 февраля.

Ребёнка в экстренном порядке доставили в федеральный центр бортом санавиации. До этого врачи по месту жительства провели телемедицинскую консультацию и попытались извлечь инородное тело, однако приняли решение о переводе пациента в Москву.

При поступлении мальчик мог говорить только шёпотом и жаловался на сильные боли в груди. Рентген показал, что булавка находится в области нижней доли левого бронха. Об операции рассказал заведующий отделением реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости РДКБ Евгений Андреев:

"В ходе малоинвазивного вмешательства мы завели эндоскоп в левый главный бронх ребёнка, а при осмотре его нижней доли обнаружили скопление мокроты. После её удаления визуализировали предмет округлой формы — колпачок французской булавки. Инородное тело было изогнуто и острым концом пронзило бронх пациента.

Такая травма может привести к попаданию свободного воздуха в плевральную полость, дальнейшим нарушениям дыхания, к сдавлению и даже коллапсу лёгкого".

Булавку аккуратно извлекли под визуальным контролем с помощью оптических щипцов, это позволило минимизировать кровотечение. Контрольная рентгенография показала, что свободного воздуха в грудной полости нет.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. Через три дня мальчика выписали под наблюдение врачей по месту жительства.

В Калининграде школьнице удалили часть лёгкого из-за застрявшей в бронхах еловой веточки. В ДОБ также создавали стенд с предметами, которые врачи извлекли из желудков, пищеводов и лёгких малышей.