Мог разве что шептать: московские хирурги спасли школьника из Калининградской области, вдохнувшего булавку

При поступлении мальчик мог говорить только шёпотом и жаловался на сильные боли в груди. Рентген показал, что булавка находится в области нижней доли левого бронха. Об операции рассказал заведующий отделением реконструктивной и восстановительной хирургии грудной полости РДКБ Евгений Андреев: