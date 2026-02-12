Politico: жители стран НАТО уверены, что США — нестабильный союзник

Меньше всего уверены в стабильности Вашингтона канадцы и немцы. 57% респондентов из Канады и 50% из ФРГ считают, что США могут подвести в момент угрозы. Только 22% и 18% соответственно выразили уверенность, что американцы придут на помощь в случае необходимости. Остальные затруднились ответить на вопрос, сообщает «Интерфакс».
Во Франции назвали США ненадежным союзником 44%, в Великобритании — 39%. Только 20% французов и 35% британцев полагают, что США — стабильный партнер, на которого можно положиться.
Также опрос Politico показал, что 49% жителей Франции и 50% граждан Германии полагают, что США не разделяют ценности их стран.
Издание, инициировавшее опрос, пришло к выводу, что отношение европейцев и канадцев к США ухудшилось на фоне агрессивной риторики Белого дома, угроз о введении торговых пошлин со стороны Дональда Трампа и его заявлений об аннексии Гренландии.
Опрос проводился в Канаде, Германии, Франции и Великобритании с 6 по 9 февраля, в нем приняли участие более 10 тысяч человек.