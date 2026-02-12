Politico: жители стран НАТО уверены, что США — нестабильный союзник

​​​​Меньше всего уверены в стабильности Вашингтона канадцы и немцы. 57% респондентов из Канады и 50% из ФРГ считают, что США могут подвести в момент угрозы. Только 22% и 18% соответственно выразили уверенность, что американцы придут на помощь в случае необходимости. Остальные затруднились ответить на вопрос, сообщает «Интерфакс».