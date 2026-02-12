В Ростовском зоопарке год исполнился такину мишми Задире

В Ростовском зоопарке 12 февраля год исполнился главному хулигану зоосада — такину мишми Задире. Он родился у пары Индиры и Бориса. С первых дней малыш дал понять, что характер у него тот еще.
Как отметили в ростовском зоопарке, публика, увидевшая пушистого кроху, предлагала назвать его Зефиром. Уж очень милым он казался. Но детеныш быстро разрушил этот образ. В первый же день самостоятельно встал на ножки. На первой прогулке устроил настоящий разнос местным воронам. А через пару месяцев уже проводил «переговоры» с сородичами, легонько бодаясь и заявляя права на территорию.
— Стало ясно: Зефиром тут не пахнет. Так малыш получил имя Задира. И теперь это не просто кличка, а бренд и жизненная позиция, — отметили в зоопарке.
