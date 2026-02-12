Ростовские власти рассказали о национальном составе жителей города

В Год единства народов России «КП-Ростов-на-Дону» решила узнать национальный состав населения города. Как сообщили в администрации Ростова, в Донской столице больше всего русских и армян, а меньше всего хакасов.
По информации Комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации города, официально в Ростове проживают представители 150 национальностей. По данным Всероссийской переписи населения среди них больше всего русских 938 231 человек, армян — 26 675, украинцев — 6 742, азербайджанцев — 3 801, татар — 2984. В меньшинстве оказались тувинцы — 4 человека, ненцы, ханты, чукчи — по три человека и хакасы (их всего двое).
В городе зарегистрировано 30 национально-культурных объединений, в том числе Ростовская региональная общественная организация содействия возрождению культуры и традиций немцев. Ежегодно они проводят на Дону около двадцати праздников, среди которых грузинский Давитоба, азербайджанский Навруз, татарский Сабантуй и другие.
