Ростовские власти рассказали о национальном составе жителей города

По информации Комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации города, официально в Ростове проживают представители 150 национальностей. По данным Всероссийской переписи населения среди них больше всего русских 938 231 человек, армян — 26 675, украинцев — 6 742, азербайджанцев — 3 801, татар — 2984. В меньшинстве оказались тувинцы — 4 человека, ненцы, ханты, чукчи — по три человека и хакасы (их всего двое).