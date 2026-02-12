Создана цифровая платформа для прогнозирования свойств растений

Предиктивная селекция, основанная на прогнозировании фенотипа, дает возможность уже на ранних стадиях — например, на стадии сеянца, путем анализа небольшого образца листа — проводить ДНК-диагностику большого количества генетически разнообразных образцов, в том числе исходных форм и образцов, полученных с помощью технологий производства линий удвоенных гаплоидов. Такой подход позволяет идентифицировать наиболее ценные с генетической точки зрения растения и концентрировать усилия селекционера на выращивании и изучении в полевых условиях только лучших образцов.