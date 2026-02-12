Средняя зарплата в Башкирии: она выросла на 10,4%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Башкирии за январь-ноябрь 2025 года достигла 72 225 рублей. Об этом сообщает Башстат. Показатель вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В ноябре 2025 года средняя зарплата в республике составила 71 894 рубля, что на 7% выше ноября 2024-го.