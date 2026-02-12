Средняя зарплата в Башкирии: она выросла на 10,4%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Башкирии за январь-ноябрь 2025 года достигла 72 225 рублей. Об этом сообщает Башстат. Показатель вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В ноябре 2025 года средняя зарплата в республике составила 71 894 рубля, что на 7% выше ноября 2024-го.
Реальная заработная плата (с поправкой на инфляцию) за 11 месяцев 2025 года увеличилась в регионе на 1,5% относительно января-ноября 2024 года.
Напомним, с 1 января 2026 года федеральный минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 27 093 рубля. С учетом уральского коэффициента МРОТ в Башкирии составляет 31 157 рублей до вычета налога на доходы физических лиц. Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей выплачивать зарплату не ниже этого уровня.
Среднемесячная номинальная зарплата рассчитывается делением начисленного фонда оплаты труда на среднесписочную численность работников и на количество месяцев. В фонд не включаются социальные пособия из внебюджетных фондов. Индекс реальной зарплаты исчисляется как соотношение индекса номинальной зарплаты и индекса потребительских цен и отражает фактическую покупательную способность доходов граждан.
