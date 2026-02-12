ОНПЗ «Газпром нефти» помогает омичам освоить азы цифровой грамотности

«Тема профилактики кибермошенничества сегодня имеет особое значение. Благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в регионе прошло обучение по повышению цифровой грамотности, в том числе для тех, кто особенно нуждается в защите: пожилых людей, социальных работников, школьников и воспитанников детских домов. Это важный вклад в создание безопасной цифровой среды для всех жителей региона», — рассказал важности проекта первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.