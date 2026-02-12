Вашингтон
ОНПЗ «Газпром нефти» помогает омичам освоить азы цифровой грамотности

Проект ассоциации «Омская цифра» получил грант в рамках программы «Родные города» и охватил школьников, пенсионеров и социальных работников.

Источник: Комсомольская правда

Две тысячи жителей Омской области прошли бесплатное обучение цифровой грамотности и методам защиты от кибермошенников. Инициатива реализована ассоциацией «Омская цифра» при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в рамках грантового конкурса «Газпром нефти».

Семинары, мастер-классы и практические занятия проводят волонтеры проекта в образовательных учреждениях, социальных центрах и библиотеках региона. Особое внимание уделяется группам риска: пожилым людям, воспитанникам детских домов, школьникам и сотрудникам социальных служб. Для расширения охвата организаторы планируют запустить онлайн-курсы по кибербезопасности.

Один из ключевых семинаров состоялся в Омском кампусе «Школы 21», где начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Омской области Алексей Командыков провел лекцию для 200 учащихся пяти колледжей. Сотрудник полиции разобрал психологические уловки мошенников и объяснил механизмы влияния на сознание жертв.

«Тема профилактики кибермошенничества сегодня имеет особое значение. Благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в регионе прошло обучение по повышению цифровой грамотности, в том числе для тех, кто особенно нуждается в защите: пожилых людей, социальных работников, школьников и воспитанников детских домов. Это важный вклад в создание безопасной цифровой среды для всех жителей региона», — рассказал важности проекта первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Проект реализуется при координации министерства цифрового развития и связи Омской области совместно с ведущими вузами региона, Региональным центром финансовой грамотности, Омским отделением Центрального банка России и общественными организациями. Такая межведомственная работа позволяет охватить все возрастные и социальные группы населения крупнейшего промышленного центра Западной Сибири.

«Омский НПЗ системно поддерживает социальные инициативы в рамках грантового конкурса компании. Защита от кибермошенничества — одна из самых актуальных задач сегодняшнего дня. Мы рады, что один из 12 проектов-победителей прошлого года посвящен цифровой грамотности. Предприятие продолжит и дальше поддерживать социально важные инициативы, помогая воплощать полезные идеи горожан в жизнь», — в свою очередь добавил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» ежегодно проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» и охватывает шесть направлений: образование, спорт, культура, культура народов Севера, экология и среда для жизни. С 2013 года на средства грантов компании в регионах деятельности реализовано более 1200 социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни местных сообществ.