Екатеринбуржец ищет змею, потерянную в трамвае

В Екатеринбурге пассажир потерял змею в трамвае.

Источник: Комсомольская правда

О своей пропаже он написал в городской группе по поиску пропавших животных. Отмечается, что инцидент произошел на маршруте № 15 в районе ТРЦ «Гринвич» или на Вторчермете.

— Пропал маисовый полоз. Вез в трамвае под курткой, чтобы не замерз. При выходе из трамвая обнаружил пропажу, — сообщил пассажир трамвая.

Также в своем посте пассажир отметил, что змея неопасна.

Напомним, что в октябре 2025 года в центре Екатеринбурга обнаружили змею. Специалисты предположили, что это кукурузный или маисовый полоз, который уполз от своих хозяев.

Змею выловили во дворе на проспекте Ленина, 95, и привезли в Центр реабилитации животных УрГАУ. Однако в центре нет условий для содержания змей, поэтому ее передали в Екатеринбургский частный инсектарий.