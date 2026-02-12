Екатеринбуржец ищет змею, потерянную в трамвае

О своей пропаже он написал в городской группе по поиску пропавших животных. Отмечается, что инцидент произошел на маршруте № 15 в районе ТРЦ «Гринвич» или на Вторчермете.
— Пропал маисовый полоз. Вез в трамвае под курткой, чтобы не замерз. При выходе из трамвая обнаружил пропажу, — сообщил пассажир трамвая.
Также в своем посте пассажир отметил, что змея неопасна.
Напомним, что в октябре 2025 года в центре Екатеринбурга обнаружили змею. Специалисты предположили, что это кукурузный или маисовый полоз, который уполз от своих хозяев.
Змею выловили во дворе на проспекте Ленина, 95, и привезли в Центр реабилитации животных УрГАУ. Однако в центре нет условий для содержания змей, поэтому ее передали в Екатеринбургский частный инсектарий.