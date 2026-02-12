«Сегодня у меня была третья операция». Вонн показала жуткие кадры своей ноги после падения в скоростном спуске в том же спорте, что у белоруски Шкановой

41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн, получившая тяжелую травму ноги после падения в скоростном спуске на Олимпиаде, рассказала, что ей сделали уже три операции.
«Сегодня у меня была третья операция, и она прошла успешно. Но понятие “успех” за эти дни приобрело для меня совсем иной смысл, чем несколько дней назад. Идет медленный прогресс, но я знаю, что со мной все будет хорошо», — написала Линдси в соцсетях*.
Линдси поблагодарила не только медиков и семью, но и болельщиков со всего мира, которые желают ей выздоровления.
Напомним, что в этом виде спорта выступает белорусская горнолыжница Мария Шканова, которая участвует в своей пятой Олимпиаде. Шканова выступит в слаломе — именно этот вид горнолыжного спорта у нее получается лучше всего. В Пекине-2022 она заняла 20-е место. На старт Мария выйдет 18 февраля.
Что произошло с Линдси Вонн на Олимпиаде 2026.
Напомним, что олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн 8 февраля стартовала в скоростном спуске под номер 13, и на 13-й секунде произошло то, что заставило весь спортивный мир содрогнуться. Она совершила ошибку при прохождении дистанции, зацепилась за флаг на трассе, потеряла равновесие и на огромной скорости упала, несколько раз перевернувшись. Со стороны падение выглядело страшно. Пока медики оказывали ей помощь, она кричала от боли. Вонн эвакуировали со склона на вертолете.
А ведь на Олимпиаду она приехала уже травмированной — 30 января рисковая американка на этапе Кубка порвала переднюю крестообразную связку левого колена, а еще получила ушиб кости и разрыв мениска. Колено перед олимпийским стартом плотно зафиксировали. Но выступление на Играх продлилось лишь 13 секунд.
Позже из больницы она написала, что ее олимпийская мечта закончилась не так, как она мечтала: «Это была просто жизнь».
Смелая горнолыжница перенесла уже три операции на ноге. Фото: социальные сети Линдси Вонн.
— К сожалению, я перенесла сложный перелом голени, который в настоящее время стабилен, но требует нескольких операций… Несмотря на физическую боль, я ни о чем не жалею.
Линдси написала, что испытала невероятное чувство, стоя у стартовых олимпийских ворот. А горнолыжный спорт — это риск.
— Мы мечтаем. Мы любим. Мы прыгаем. А иногда мы падаем… Иногда мы не достигаем своих мечтаний. Но в этом и красота жизни, мы пробуем…
