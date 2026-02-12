«Сегодня у меня была третья операция». Вонн показала жуткие кадры своей ноги после падения в скоростном спуске в том же спорте, что у белоруски Шкановой

Напомним, что олимпийская чемпионка 2010 года Линдси Вонн 8 февраля стартовала в скоростном спуске под номер 13, и на 13-й секунде произошло то, что заставило весь спортивный мир содрогнуться. Она совершила ошибку при прохождении дистанции, зацепилась за флаг на трассе, потеряла равновесие и на огромной скорости упала, несколько раз перевернувшись. Со стороны падение выглядело страшно. Пока медики оказывали ей помощь, она кричала от боли. Вонн эвакуировали со склона на вертолете.