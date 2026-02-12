Вашингтон
Как получить японскую визу в Москве и Санкт-Петербурге. Открылись центры

Прием осуществляется по предварительной записи.

Источник: Unsplash

Визовые центры Японии открылись в Москве и Санкт-Петербурге. Свою работу они начинают 12 февраля.

В Москве центр расположился по адресу: Олимпийский проспект, 16, строение 5, 1 этаж (вход с ул. Самарской). В Петербурге — на ул. Стремянная, 21/5 (угол с ул. Марата, 5).

Посольство рекомендует подавать документы заранее, за несколько недель. Визовые центры начали принимать документы, но минимальный срок их обработки и оформления визы составляет 4 дня. Также прием в учреждении ведется по предварительной записи через сайт.

Со всех желающих получить визу будут взимать сервисный сбор в размере 970 ₽, при этом консульского сбора для россиян и граждан СНГ не подразумевается. Кроме того, с 2024 года от россиян больше не требуется подтверждение брони отеля.

Для получения туристической визы в Японию россиянам требуется заполнить визовую анкету, предоставить загранпаспорт, копию внутреннего паспорта, а также документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку.

Источник: Legion-Media

Также необходимо представить программу пребывания в Японии, документы, подтверждающие бронь авиабилетов, и доверенность (в случае подачи через доверенное лицо).

Поводом для открытия японских визовых центров послужил выросший спрос среди россиян на поездки в эту страну. Согласно статистике, туристический поток увеличился в два раза.

В Японии отменили фестиваль сакуры

Ранее стало известно, что праздника цветения сакуры в парке «Аракураяма Сенген» возле горы Фудзи в Японии не будет. Его отменили из-за неподобающего поведения туристов. В последние десять лет праздник ежегодно посещали около 200 тыс. туристов, а само мероприятие длилось несколько недель.

Туристы без разрешения открывали двери в частные дома, незаконно пересекали границы чужой собственности, чтобы воспользоваться туалетом. Порой они справляли нужду на территории частных дворов и устраивали скандалы, когда местные делали им замечание. Также толпы туристов оттесняли в сторону детей на школьных маршрутах из-за скопления людей на тротуарах.