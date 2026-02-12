Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дядю погибшего бойца СВО оставили без социальной помощи: ситуацию разрешили прокуроры

В Башкирии дядю погибшего бойца СВО незаконно лишили двух миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Белебеевская межрайонная прокуратура восстановила права жителя Бижбулякского района, воспитывавшего племянника, который впоследствии погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Мужчина взял на себя заботу о племяннике, когда тому было 12 лет, и воспитывал его до совершеннолетия. В июле 2024 года молодой человек заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО. Спустя время он погиб.

Орган социальной защиты отказал заявителю в выплате, мотивируя тем, что он не входит в круг лиц, признаваемых членами семьи военнослужащего. При этом в судебном порядке мужчина ранее уже был официально признан фактическим воспитателем молодого человека.

Прокуратура внесла представление руководителю органа соцзащиты. После вмешательства надзорного ведомства заявителю в полном объеме перечислили полагающуюся единовременную выплату — два миллиона рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.