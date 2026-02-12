Дядю погибшего бойца СВО оставили без социальной помощи: ситуацию разрешили прокуроры

В Башкирии Белебеевская межрайонная прокуратура восстановила права жителя Бижбулякского района, воспитывавшего племянника, который впоследствии погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Мужчина взял на себя заботу о племяннике, когда тому было 12 лет, и воспитывал его до совершеннолетия. В июле 2024 года молодой человек заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО. Спустя время он погиб.
Орган социальной защиты отказал заявителю в выплате, мотивируя тем, что он не входит в круг лиц, признаваемых членами семьи военнослужащего. При этом в судебном порядке мужчина ранее уже был официально признан фактическим воспитателем молодого человека.
Прокуратура внесла представление руководителю органа соцзащиты. После вмешательства надзорного ведомства заявителю в полном объеме перечислили полагающуюся единовременную выплату — два миллиона рублей.
