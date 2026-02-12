В России вернули зрение 111-летней пациентке. Как это произошло

В Хабаровском крае врачи вернули зрение самой пожилой жительнице края, 111-летней Марии Огиенко, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное правительство.
«Самой пожилой жительнице Хабаровского края провели сложную офтальмологическую операцию и вернули зрение в 111 лет», — заявили в правительстве.
Мария Огиенко обратилась в филиал МНТК «Микрохирургия глаза» с катарактой в конце прошлого года. Врачи успешно заменили пациентке хрусталик, а также избавили ее от астигматизма, несмотря на ее преклонный возраст.
«Это не просто медицинский случай, а пример того, что современная хирургия не знает возрастных границ», — объяснили в правительстве.
Ведомство сообщило, что теперь пациентка «видит мир четко и ярко».
Ученые частично восстановили зрение слепому пациенту
Специалисты из испанского Университета Мигеля Эрнандеса смогли частично восстановить зрение слепому пациенту. Ученые имплантировали 65-летнему лишенному зрения мужчине массив размером 4×4 мм с сотней микроэлектродов. Всего через два дня после операции у пациента появились зрительные ощущения. Он также начал различать свет и движение.
В последующие дни и недели зрительные функции мужчины постепенно улучшались благодаря интенсивному курсу электростимуляции. Спустя полгода бинокулярное зрение пациента усилилось в 23 раза. Он научился распознавать формы, крупные буквы и слова. Мужчина стал двигаться более уверенно и смог выполнять повседневные задачи.