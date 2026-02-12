Путин поручил актуализировать профессиональные стандарты

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля утвердить перечень видов профессиональной деятельности на основе Общероссийского классификатора занятий для того, чтобы разработать и актуализировать профстандарты, а также установить связь между различными направлениями подготовки в системе образования и видами профдеятельности в сфере труда.