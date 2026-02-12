Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на «Работу в России»

«Правительству РФ… обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе… передачу данных о занятости, направляемых работодателями в Социальный фонд России, на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений “Работа в России” в целях обеспечения мониторинга структуры рынка труда, движения рабочей силы, а также учета этих данных при формировании прогноза потребности экономики РФ в кадрах на семилетний период», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.