Путин поручил предусмотреть перенос данных о занятости на «Работу в России»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, предусматривающие передачу данных о занятости, направляемых работодателями в Социальный фонд России, на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года.
«Правительству РФ… обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе… передачу данных о занятости, направляемых работодателями в Социальный фонд России, на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений “Работа в России” в целях обеспечения мониторинга структуры рынка труда, движения рабочей силы, а также учета этих данных при формировании прогноза потребности экономики РФ в кадрах на семилетний период», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения — 15 июля 2026 года.
Кроме того, кабмину к 1 июля поручено принять меры по закреплению за органами службы занятости, включая кадровые центры «Работа России», функций и полномочий, касающихся проактивного взаимодействия с гражданами, работодателями, образовательными и иными организациями в целях повышения уровня трудоустройства заинтересованных в поиске (смене) работы граждан, обеспечения организаций кадрами.