Подрядчик сорвал строительство двух пожарных станций на Байкале и под Иркутском

— Станции должны были появиться в поселке Хужир на Ольхоне и в поселке Большая Речка Иркутского округа. Их строили для охраны Прибайкальского национального парка. Такие станции позволяют держать технику в постоянной готовности и тушить до четырех пожаров одновременно в день, — рассказали в ведомстве.