Подрядчик сорвал строительство двух пожарных станций на Байкале и под Иркутском

В Иркутской области суд обязал подрядчика выплатить более 23,7 миллиона рублей за срыв строительства двух пожарно-химических станций. Компания получила полный аванс, но вовремя объекты не сдала. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
— Станции должны были появиться в поселке Хужир на Ольхоне и в поселке Большая Речка Иркутского округа. Их строили для охраны Прибайкальского национального парка. Такие станции позволяют держать технику в постоянной готовности и тушить до четырех пожаров одновременно в день, — рассказали в ведомстве.
Объекты были готовы лишь на 7% и 75%. Прокуратура подала иск, и суд взыскал с компании неотработанный аванс, неустойку, штрафы и судебные расходы — все вместе более 23,7 миллиона рублей.
