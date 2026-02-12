Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоинспекторы в 24-градусный мороз выручили водителя на трассе в Ростовской области

В 24-градусный мороз донские автоинспекторы пришли на помощь водителю с отказавшим компрессором.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области сотрудники ДПС пришли на помощь водителю, который в лютый холод оказался один на один со сломавшейся машиной. Об этом рассказали в донской Госавтоинспекции.

ЧП произошло на 221-м километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Температура воздуха опустилась до минус 24 градусов, и у водителя внезапно отказал компрессор. Мужчина мог замерзнуть в ожидании эвакуатора, но на помощь подоспели старшие лейтенанты полиции Виктор Шестопалов и Николай Бондарев.

Инспекторы не только помогли с ремонтом, но и согрели замерзшего водителя. В итоге мужчина смог безопасно продолжить путь.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!