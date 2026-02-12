Автоинспекторы в 24-градусный мороз выручили водителя на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области сотрудники ДПС пришли на помощь водителю, который в лютый холод оказался один на один со сломавшейся машиной. Об этом рассказали в донской Госавтоинспекции.
ЧП произошло на 221-м километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Температура воздуха опустилась до минус 24 градусов, и у водителя внезапно отказал компрессор. Мужчина мог замерзнуть в ожидании эвакуатора, но на помощь подоспели старшие лейтенанты полиции Виктор Шестопалов и Николай Бондарев.
Инспекторы не только помогли с ремонтом, но и согрели замерзшего водителя. В итоге мужчина смог безопасно продолжить путь.
