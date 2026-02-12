В Тамбовской области колледж получил повреждения при налете дронов ВСУ

В городе Мичуринск Тамбовской области серьезные разрушения получили учебные мастерские Промышленно-технологического колледжа в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Евгения Первышова.
По словам главы области, атака ВСУ привела к значительным повреждениям материально-технической базы учебного заведения. Однако жертв среди студентов и сотрудников удалось избежать.
«Благодаря оперативным действиям руководства учебного заведения и муниципалитета пострадавших не было», — сообщил Евгений Первышов.
Власти региона намерены в максимально сжатые сроки провести восстановительные работы, чтобы возобновить учебный процесс.