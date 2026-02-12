«Управление не сложнее детской машинки»: в Казани на уборку во дворах вышли наземные беспилотники

На уборку придомовых территорий в Казани вышли наземные беспилотники. Сейчас управляющие компании тестируют два дрона — первый сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу. Очистка участка площадью 100 на 50 метров занимает всего 5 минут. По предварительным расчетам, такая пара робота способна заменить труд 20−30 дворников. Новую технику, призванную решить проблему дефицита кадров в сфере ЖКХ, представил журналистам мэр города Ильсур Метшин во время пресс-тура во дворе по улице Нурсултана Назарбаева, 35.
Наземные дроны изготавливают для нужд специальной военной операции на одном из предприятий республики. Идея адаптировать и использовать дроны для уборки снега принадлежит мэру Казани Ильсуру Метшину. Она совпала с желанием самого предприятия адаптировать военную продукцию под гражданские цели.
Сегодня мы вместе с производителем представляем наземные беспилотники. Эта техника уже успешно применяется в зоне СВО, приближая победу: спасает жизни, доставляет боеприпасы и эвакуирует раненых. Когда я был на производстве, я предложил ребятам подумать, как их опыт может помочь в мирной жизни. Они быстро откликнулись и адаптировали технику для городского хозяйства. Теперь эти машины будут работать в наших дворах, помогая справляться с последствиями сильных снегопадов.
Необходимость автоматизации продиктована плачевной ситуацией на рынке труда. На сегодняшний день Казани не хватает почти 900 дворников. При ежегодном вводе 1,3 млн кв. м жилья нагрузка на коммунальные службы растет, а штат укомплектован лишь на 60%: из необходимых 2221 сотрудника в крупных управляющих компаниях работают только 1330 человек.
Мэр отметил, что при текущей зарплате от 35 тысяч рублей профессия дворника остается непрестижной. Цифровизация отрасли призвана изменить этот тренд, превратив тяжелый физический труд в высокотехнологичное управление техникой.
«Использование роботов в городском хозяйстве — это требование сегодняшнего дня. Эту технику еще предстоит адаптировать, но первая неделя испытаний в условиях сильных снегопадов показала отличные результаты. Управляющие компании воодушевлены: вместе с разработчиками они уже планируют новое навесное оборудование — щетки, роторы и разбрасыватели реагентов. Уверен, скоро роботы во дворах станут такой же привычной нормой, как беспилотная доставка еды. Полностью от ручного труда мы не уйдем, но это колоссальное подспорье в зимний период», — подчеркнул Ильсур Метшин. По результатам обкатки в одной из управляющих компаний города по примерным подсчетам выяснилось, что два дрона могут заменить 20−30 дворников.
Ильсур Метшин лично протестировал управление дроном, отметив интуитивность системы. По мнению мэра, это открывает новые возможности для трудоустройства молодежи. Беспилотники управляются дистанционно с помощью джойстиков. Однако разработчики уже готовят программное обеспечение, которое позволит роботам работать в полностью автономном режиме по заранее заданным маршрутам. «Пусть руки немного мерзнут, зато сердце радуется. Управление роботом предельно простое — не сложнее детской машинки. Это позволит привлечь молодежь: махать лопатой сегодня мало кто хочет, а работа с джойстиком — это модно и престижно. Такая подработка легко совмещается с учебой», — резюмировал мэр Казани.
Ширина захвата устройства позволяет очистить дорогу для проезда автомобиля всего за два прохода. Новая техника демонстрирует высокую производительность: очистка участка площадью 100 на 50 метров занимает всего 5 минут. Благодаря гусеничному шасси и значительному весу робот обладает повышенной проходимостью — он не вязнет в снегу и способен преодолевать сложные участки с разгона.
Сначала по заснеженному участку двора проходит беспилотник, оснащенный ковшом для сгребания снега. Второй работает в качестве снегоуборщика, он оснащен шнековым устройством для измельчения крупных комков снега, подачи в выпускной желоб и выбрасывания в нужном направлении на обочину. Лучше всего дроны использовать после выпадения свежего снега, когда его легко убрать, отметил генеральный директор компании-производителя Федор Михеев.
Время автономной работы беспилотника — до восьми часов, его вес — около 500 кг. Наземные дроны могут работать при температуре от минус 25 до плюс 50, передвигаются с безопасной скоростью до 20 км/ч.
«Это первые экземпляры нашей снегоуборочной техники. Машина очень маневренная и проходит там, где крупногабаритной спецтехнике не развернуться, — рассказал Федор Михеев. — Проект обладает большими перспективам, мы уже получаем положительные отзывы от управляющих компаний и запросы на использование техники для разбрасывания реагентов».
В пресс-туре также приняли участие глава Вахитовского и Приволжского района Альберт Салихов и директор управляющей компании «Миллениум», член Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Дмитрий Анисимов.