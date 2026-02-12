«Управление не сложнее детской машинки»: в Казани на уборку во дворах вышли наземные беспилотники

«Использование роботов в городском хозяйстве — это требование сегодняшнего дня. Эту технику еще предстоит адаптировать, но первая неделя испытаний в условиях сильных снегопадов показала отличные результаты. Управляющие компании воодушевлены: вместе с разработчиками они уже планируют новое навесное оборудование — щетки, роторы и разбрасыватели реагентов. Уверен, скоро роботы во дворах станут такой же привычной нормой, как беспилотная доставка еды. Полностью от ручного труда мы не уйдем, но это колоссальное подспорье в зимний период», — подчеркнул Ильсур Метшин. По результатам обкатки в одной из управляющих компаний города по примерным подсчетам выяснилось, что два дрона могут заменить 20−30 дворников.