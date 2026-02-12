«Это хуже рака»: родня экс-форварда «Салавата Юлаева» раскрыла причину его смерти

На этой неделе на 33-м году жизни скончался известный российский хоккеист, бывший нападающий «Салавата Юлаева» Артем Федоров. С 2023 года спортсмен не выходил на лед, хотя официально о завершении карьеры не объявлял.
Причиной смерти, как выяснило издание StarHit, стал рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует защитную оболочку нервов. Болезнь неизлечима и часто приводит к тяжелым осложнениям. Источник, близкий к семье, назвал этот недуг «хуже рака».
Прощание с Артемом Федоровым состоялось вчера в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Химках. Похоронили спортсмена на Машкинском кладбище.
