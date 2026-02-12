Эксперт рассказал, что может грозить за рисунки в лифте

«Рисовать на стенах лифта не разрешается, даже если рисунок кажется безобидным или красивым. Лифт в многоквартирном доме является общим имуществом, которым владеют все жильцы. Чтобы на законных основаниях разместить надпись на стене, надо получить согласие соседей на общем собрании собственников. Если такового нет, действия могут посчитать нарушением. Если из-за художества потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной. Статья 167 УК РФ предусматривает наказание за умышленную порчу имущества. Это может быть штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или даже арест до трех месяцев», — предупредил эксперт.