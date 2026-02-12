Главную причину коммунальных аварий назвали в Нижнем Новгороде

Представители ведомства также подчеркнули, что с начала текущего отопительного сезона количество аварий на теплосетях в городе снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число технологических сбоев на сетях водоснабжения сократилось на 16%. Все обнаруженные проблемы оперативно устранялись компаниями, обеспечивающими ресурсы.