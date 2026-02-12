Главную причину коммунальных аварий назвали в Нижнем Новгороде

Основным фактором, приводящим к поломкам в системах отопления и водоснабжения Нижнего Новгорода, является ржавление отдельных сегментов труб в зонах, затрудняющих проведение проверок. Об этом сообщили в ИА «В городе N» со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры.
В качестве примера последнего инцидента приводится авария на улице Ванеева, где возникшее повреждение уже ликвидировано. Примечательно, что до этого происшествия данный участок сети не демонстрировал признаков слабости.
Представители ведомства также подчеркнули, что с начала текущего отопительного сезона количество аварий на теплосетях в городе снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число технологических сбоев на сетях водоснабжения сократилось на 16%. Все обнаруженные проблемы оперативно устранялись компаниями, обеспечивающими ресурсы.
Департамент отмечает, что крупные аварии, приведшие к продолжительному отсутствию отопления или водоснабжения у жителей, в этом сезоне в Нижнем Новгороде отсутствовали. Постоянный и круглосуточный мониторинг состояния сетей и оборудования позволяет своевременно реагировать на любые неисправности.
Ранее водопровод прорвало из-за морозов на Звездинке в Нижнем Новгороде.