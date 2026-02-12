Уборка снега и сосулек у метро «Петроградская» вынудила петербуржцев гулять по проезжей части

«На пешеходной зоне стоит дворник, который не пускает людей. Приходится идти по проезжей части. По пути к станции метро дорога еще интереснее. Там идут дорожные работы, а также скидывают сосульки с крыш. Проход до спортзала и в кафе закрыт», — передает журналист.
По словам рабочего, очищение крыш будет проходить оперативно. После этого проход обещали открыть.
«При мне мужчина начал выходить из зала и не увидел, что сосульки падают. Ему успел крикнуть работник, чтобы он зашел обратно в здание. А если бы не успел?», — делится корреспондент.
Сотруднику редакции удалось пройти в спортзал только с разрешения рабочего.
«Ну быстро пробеги», — сказал мужчина.
Врио главы Петроградского района является Александр Петухов.