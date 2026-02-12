Это занятие помогает снизить риск развития деменции. Ученые все выяснили

Регулярная умственная активность — чтение, письмо от руки и изучение новых языков — помогает снизить риск развития деменции почти на 40%. Когнитивное здоровье в пожилом возрасте напрямую зависит от интеллектуальной среды, в которой человек находится на протяжении всей жизни. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Американской академии неврологии Neurology, сообщает The Guardian.
По данным ВОЗ, в 2021 году количество страдающих деменцией в мире составляло 57 млн человек. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, на долю которой предположительно приходится 60−70% случаев.
По прогнозам, к 2050 году количество людей, страдающих деменцией, увеличится в три раза и превысит 150 млн человек, из которых 4 млн человек — россияне. По словам врача-невролога Владимира Мартынова, человек, страдающий деменцией, теряет не только память, но и способность мыслить, ориентироваться в пространстве и говорить.
По словам исследовательницы Андреа Заммит из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго, чтение и изучение новых языков в течение жизни могут значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера и замедлить снижение умственных способностей.
Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые провели масштабное исследование: в течение восьми лет они наблюдали за когнитивным здоровьем 1939 человек, средний возраст которых составлял 80 лет. Все участники на момент начала исследования не страдали деменцией. В ходе наблюдений собирались данные о когнитивной активности и умственном развитии на различных этапах жизни.
Ученые оценивали участников эксперимента по целому ряду факторов: чтение вслух и самостоятельное чтение книг до 18 лет, доступ к газетам и атласам в детстве, изучение иностранного языка в течение более пяти лет, уровень дохода в 40 лет, подписки на журналы, словари, наличие читательских билетов в библиотеки, посещение музеев. Кроме того, исследователей интересовало, насколько часто эти люди читали книги, писали письма и играли в игры в более старшем возрасте.
В ходе исследования у 551 человека была диагностирована болезнь Альцгеймера, а у 719 — умеренные когнитивные нарушения. Сравнив группы с самым высоким и самым низким уровнем умственного развития, ученые отметили, что среди участников с лучшими результатами болезнь Альцгеймера развилась только у 21%, в то время как среди людей с низким уровнем умственного развития этот показатель составил 34%.
После корректировки результатов с учетом факторов возраста, пола и образования исследователи пришли к выводу, что интеллектуальная активность на 38% снижала риск развития болезни Альцгеймера и на 36% — риск когнитивных нарушений. У людей с более высокой умственной активностью болезнь Альцгеймера развивалась в среднем в 94 года, а у людей с наименьшим уровнем интеллектуальной активности — в 88 лет.
Первые признаки деменции
Ранее американский доктор медицины, нейробиолог и нейропсихиатр Дэниел Амен перечислил четыре ранних признака возможной деменции: резкое ухудшение памяти, неспособность принимать решения, неспособность долго концентрироваться на одном деле, а также частые приступы плохого настроения.
Недавно американские ученые выяснили, что риск развития деменции ниже у людей, которые выпивают пару чашек чая или кофе в день. У них также лучше когнитивные способности. Специалисты изучили данные более чем 130 тыс. человек. Результаты показали, что за 40 лет у тех, кто регулярно выпивал 2−3 чашки кофе с кофеином или же 1−2 чашки чая с кофеином в день, риск развития деменции был на 15−20% ниже. У таких людей также меньше снижались когнитивные функции и были лучшие результаты в некоторых объективных тестах на функции мозга.