Это занятие помогает снизить риск развития деменции. Ученые все выяснили

Недавно американские ученые выяснили, что риск развития деменции ниже у людей, которые выпивают пару чашек чая или кофе в день. У них также лучше когнитивные способности. Специалисты изучили данные более чем 130 тыс. человек. Результаты показали, что за 40 лет у тех, кто регулярно выпивал 2−3 чашки кофе с кофеином или же 1−2 чашки чая с кофеином в день, риск развития деменции был на 15−20% ниже. У таких людей также меньше снижались когнитивные функции и были лучшие результаты в некоторых объективных тестах на функции мозга.