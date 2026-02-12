Вашингтон
«Впереди — новые задачи, новые планы»: Руслан Насретдинов ушел с поста главы исполкома «Единая Россия» в Башкирии

Руслан Насретдинов покинул пост главы исполкома «Единая Россия» в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Руслан Насретдинов объявил об уходе с должности руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Башкирии, которую занимал с 2022 года.

В своем заявлении он выразил благодарность главе республики Радию Хабирову за поддержку и мудрое руководство. Насретдинов отметил, что работа под его началом стала для него большой ответственностью и огромным опытом, который останется с ним навсегда. По словам политика, впереди новые задачи и планы, а полученный опыт станет крепкой опорой в дальнейшей работе.

— Впереди — новые задачи, новые планы. Но полученный здесь опыт станет для меня крепкой опорой в дальнейшей работе. Продолжаем делать общее дело на благо жителей нашей республики. Эту задачу с нас никто не снимал, — заявил Насретдинов.

Руслан Насретдинов родился в Уфе 22 декабря 1986 года. Окончил Уфимский техникум железнодорожного транспорта и Самарский государственный университет путей сообщения. В 2014 году работал в управлении президента Республики Башкортостан, затем с 2014 по 2018 годы — в управлении главы Башкирии. С 2018 по 2021 год возглавлял администрацию Октябрьского района Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

