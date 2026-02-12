Вашингтон
В Самаре обновили черные и белые списки УК и ТСЖ по оплате коммунальных услуг

Стало известно, какие УК и ТСЖ накопили самые большие долги за воду и канализацию.

Источник: Комсомольская правда

Компания «РКС-Самара» обновила черные и белые списки компаний, которые обслуживают многоквартирные дома и являются исполнителями коммунальных услуг. В них вошли УК и ТСЖ, которые накопили большие долги или платят за воду и канализацию исправно.

«Теперь жители могут узнать, какие компании честно ведут свою деятельность, а какие, собирая деньги с населения, не платят ресурсоснабжающим организациям за потребленные услуги», — прокомментировала пресс-служба компании.

Возглавляет черный список ТСН «Город мира» с долгом за воду и канализацию свыше пяти миллионов рублей. Также в него попали ООО «АЛКОМ-ГАРАНТ» (долг 2,8 миллионов рублей), ООО УК «ОНИКС» (долг 2,3 миллиона рублей), ООО «ДЭЗ» (2,1 миллионов рублей) и другие — всего 14 компаний.

Белый список куда внушительнее. В него включили 210 УК и ТСЖ которые вовремя платят за потребленные услуги и вносят авансовые платежи. Среди них — ООО «УК Авиакор-Стандарт», ТСН «СИЛА», ТСЖ «Калина», ТСЖ «Стара-Загора, 25» и другие.