В Самаре обновили черные и белые списки УК и ТСЖ по оплате коммунальных услуг

Возглавляет черный список ТСН «Город мира» с долгом за воду и канализацию свыше пяти миллионов рублей. Также в него попали ООО «АЛКОМ-ГАРАНТ» (долг 2,8 миллионов рублей), ООО УК «ОНИКС» (долг 2,3 миллиона рублей), ООО «ДЭЗ» (2,1 миллионов рублей) и другие — всего 14 компаний.