Глава Самары Носков велел начать подготовку к весеннему паводку

В Самаре начинают готовиться к весеннему паводку 2026 года. Такое поручение городским службам дал глава города Иван Носков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Начинаем подготовку заранее, чтобы успеть провести все необходимые профилактические работы. Поручил организовать наблюдение за уровнем воды в реках в ближайшие дни. Прошу всех ответственных специалистов отнестись к подготовке к паводку со всей серьезностью», — написал мэр.
В рамках подготовки планируется проверить работоспособность специализированной техники, готовность аварийных бригад и пунктов временного размещения, отработать действия экстренных служб. В ближайшее время начнутся командно-штабные учения.
Также будут прочищены ливневки и водопропускные трубы, подготовлены колодцы в низких местах, открыты дождеприемники. Особое внимание уделят регулярно подтапливаемым территориям в Куйбышевском и Красноглинском районах.
Также в планах — проверить дамбу комплекса «Южный» и подпорные стенки набережной Волги. Напомним, в этом году паводок ожидается более интенсивный, чем в 2025-м. Весной уровень воды в одной из рек может превысить норму.