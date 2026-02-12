Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

68-летний мужчина погиб в пожаре, который начался из-за непотушенной сигареты

68-летний мужчина погиб при пожаре в Верхнедонском районе.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Базковском Верхнедонского района в результате пожара погиб 68-летний мужчина. Возгорание началось в летней кухне, и тело обнаружили во время тушения. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС в четверг, 12 февраля.

— Пожарные ликвидировали пламя площадью 12 квадратных метров с помощью двух машин и девяти специалистов, — уточнили в ведомстве.

Дознаватель установил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В МЧС напомнили, что даже одна непотушенная сигарета может привести к трагедии.

Напомним, в ночь на понедельник, 9 февраля, в Батайске сгорел частный дом. Во время тушения пожара нашли тело 78-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрообогревателя.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!