68-летний мужчина погиб в пожаре, который начался из-за непотушенной сигареты

В хуторе Базковском Верхнедонского района в результате пожара погиб 68-летний мужчина. Возгорание началось в летней кухне, и тело обнаружили во время тушения. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС в четверг, 12 февраля.
— Пожарные ликвидировали пламя площадью 12 квадратных метров с помощью двух машин и девяти специалистов, — уточнили в ведомстве.
Дознаватель установил, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В МЧС напомнили, что даже одна непотушенная сигарета может привести к трагедии.
Напомним, в ночь на понедельник, 9 февраля, в Батайске сгорел частный дом. Во время тушения пожара нашли тело 78-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрообогревателя.
