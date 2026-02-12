Развитие диабета второго типа связано с гибелью одного из подтипов иммунных клеток

Как отмечают биологи, сейчас ученые предполагают, что ключевую роль в развитии диабета второго типа играют хронические воспаления, возникающие в жировой ткани у носителей лишнего веса и ожирения. Они особым образом меняют метаболизм ее клеток и делают их менее восприимчивыми к инсулину, что со временем приводит к повышению концентрации сахара в крови и истощению поджелудочной железы.