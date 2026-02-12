Число вакансий в строительстве подскочило более чем на 70% за год

По итогам 2025 года количество вакансий в строительстве жилых и коммерческих объектов увеличилось на 73% в сравнении с предыдущим годом. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили аналитики компаний «Авито Работа», «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость».
Спрос на какие строительные специальности вырос сильнее всего
Самую высокую динамику по количеству вакансий в строительстве за год показали профессии, связанные с отделочными и монтажными работами.
- Лидерами по росту спроса стали стекольщики — количество вакансий по этой позиции увеличилось на 158% при средней предлагаемой заработной плате 76,9 тыс. руб. в месяц.
- Второе место по росту числа вакансий в 2025 году заняли фасадчики — спрос на этих специалистов вырос на 99% при средней предлагаемой заработной плате 156,1 тыс. руб. в месяц.
- Замыкают тройку плиточники — количество предложений по этой профессии увеличилось на 91%, а предлагаемые зарплаты составили 143,9 тыс. руб. в месяц.
Средняя предлагаемая заработная плата для строительных профессий, по данным «Авито Работы», в 2025 году составила 112,6 тыс. руб. в месяц, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании.
Структура спроса на строительные услуги серьезно изменилась
В 2025 году структура спроса на ремонтно-строительные услуги существенно изменилась, уточнили аналитики.
С одной стороны — сохраняется высокий спрос на ремонтные работы в новостройках, что связно со структурой рынка первичного жилья в России. «По данным “Авито Недвижимости”, около 36% доступных для покупки квартир в новостройках сегодня сдают без отделки. Еще 36% приходится на предчистовую отделку, которая также предполагает привлечение профильных мастеров», — поясняет управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
С другой стороны — фокус спроса на рынке смещается с новостроек на улучшение текущего жилья и ИЖС, уточняется в исследовании. «Пользователи все чаще инвестируют в ремонт там, где живут сейчас. По данным “Авито Услуг”, спрос на точечные ремонтные работы вырос на 16−17%, а интерес к благоустройству участков продолжает расти: например, услуги по устройству водоемов прибавили 32%», — отмечает руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
Следствие такого изменения спроса — рост интереса к подготовительным и проектным работам. Например, спрос на разработку дизайн-проектов за год увеличился в пять раз, отмечают аналитики. А в сегменте ИЖС они отмечают сдвиг интереса в сторону модернизации уже построенных домов. Как результат — спрос, например, на замену венцов за год увеличился в два раза, ремонт лестниц — на 46%, монтаж кровли — на 29%, приводятся примеры в исследовании.
Кроме того, в структуре спроса на услуги строителей заметна высокая активность, которая сейчас наблюдается на рынке долгосрочной аренды жилья. Это проявляется в возросшем спросе на прикладные ремонтные работы, которые позволяют быстро подготовить жилье к заселению, поясняют аналитики. Например, спрос на монтаж навесных потолков за год вырос в четыре раза, а установку душевых кабин — на 47%, подсчитали они.
В 2026 году, по прогнозу аналитики Domeo, стоимость капитального ремонта квартир в Москве под ключ может вырасти на 20−25%. В частности, на 12−18% прогнозируется средний рост цен на материалы для ремонта.