Число вакансий в строительстве подскочило более чем на 70% за год

Следствие такого изменения спроса — рост интереса к подготовительным и проектным работам. Например, спрос на разработку дизайн-проектов за год увеличился в пять раз, отмечают аналитики. А в сегменте ИЖС они отмечают сдвиг интереса в сторону модернизации уже построенных домов. Как результат — спрос, например, на замену венцов за год увеличился в два раза, ремонт лестниц — на 46%, монтаж кровли — на 29%, приводятся примеры в исследовании.