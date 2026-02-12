Неврологическая помощь в Башкирии: Минздрав утвердил новый порядок

Согласно приказу, медицинская помощь по профилю «неврология» теперь будет оказываться в три этапа. Первый уровень — первичная специализированная помощь — остаётся за центральными районными больницами. Каждому району определили свою «головную» клинику: список охватывает всю республику — от Абзелиловского до Янаульского районов.