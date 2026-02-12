Неврологическая помощь в Башкирии: Минздрав утвердил новый порядок

Минздрав Башкирии утвердил новый регламент маршрутизации взрослых с заболеваниями нервной системы. Документ уже доступен на портале правовой информации РБ.
Согласно приказу, медицинская помощь по профилю «неврология» теперь будет оказываться в три этапа. Первый уровень — первичная специализированная помощь — остаётся за центральными районными больницами. Каждому району определили свою «головную» клинику: список охватывает всю республику — от Абзелиловского до Янаульского районов.
Второй уровень — это межрайонные неврологические отделения. Например, горбольница Нефтекамска становится базовой для жителей самого Нефтекамска, Агидели, а также пяти районов: Калтасинского, Краснокамского, Татышлинского и Янаульского. Сюда будут направлять пациентов, которым требуется более серьёзное обследование или лечение.
Третий уровень — республиканские клиники. Самых сложных пациентов со всего региона станет аккумулировать РКБ имени Куватова. Именно отсюда врачи будут решать, нужна ли высокотехнологичная помощь или консультация узких специалистов.
Для жителей Уфы маршрут расписан отдельно — как для поликлиник, так и для стационаров. В процесс включены городские клинические больницы № 5, 8, 13, 18, 21, Больница скорой медицинской помощи, а также два частных учреждения — «РЖД-Медицина» и клиника Башгосмедуниверситета.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.