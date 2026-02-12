Женщина отсудила 60 тысяч рублей за разбитую голову на эскалаторе станции «Улица Дыбенко»

38-летняя женщина еще надолго запомнила поездку на станции метро «Улица Дыбенко», где из-за хулиганской выходки пассажира она получила серьезную травму. Горожанка стояла на эскалаторе, когда внезапно получила удар в голову. За несколько секунд до этого мужчина сбил плафон со стойки освещения, который скатился по балюстраде и разбился о рекламную стойку. Несчастную задел его осколок и поранил ее. Она решила взыскать компенсацию, о чем сообщили в ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.