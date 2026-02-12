Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчане отказались от Дня святого Валентина в пользу Дня освобождения города

Ростовчане предпочли Дню святого Валентина День освобождения города.

Источник: Комсомольская правда

Подавляющее большинство жителей Ростова-на-Дону не планируют тратиться на подарки и романтические ужины 14 февраля. Вместо этого горожане намерены отметить важную историческую дату — День освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Опрос мы провели в нашем телеграм-канале.

Согласно полученным данным, 86% дончан не собираются ничего дарить своим вторым половинкам в так называемый День всех влюбленных. Лишь 3% респондентов готовят романтический ужин, 2% ограничатся съедобными презентами, а 1% вручат подарочные сертификаты.

В комментариях подписчики канала эмоционально отреагировали на праздник католического происхождения. Многие ростовчане подчеркнули, что 14 февраля для них — дата прежде всего патриотическая.

— 14 февраля мы лучше отметим День освобождения Ростова! — заявили участники опроса.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!