Ростовчане отказались от Дня святого Валентина в пользу Дня освобождения города

Подавляющее большинство жителей Ростова-на-Дону не планируют тратиться на подарки и романтические ужины 14 февраля. Вместо этого горожане намерены отметить важную историческую дату — День освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Опрос мы провели в нашем телеграм-канале.