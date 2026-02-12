Путин поручил проработать повышение уровня трудоустройства выпускников

Кроме того, необходимо разработать предложения по созданию сетевых площадок практического обучения студентов (учебно-производственных комплексов, учебных и учебно-производственных мастерских, учебных полигонов, учебных баз практики, учебно-демонстрационных центров) и по стимулированию работодателей к участию в создании и деятельности сетевых площадок практического обучения студентов. Еще необходимо рассмотреть меры поддержки учебных подразделений (центров), созданных работодателями на базе организаций, говорится в перечне поручений.