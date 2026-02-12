Самарцам рассказали, какие вакансии самые высокооплачиваемые в феврале

Больше всего в Самаре в феврале готовы платить врачу ультразвуковой диагностики — ему предлагают от 140 до 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте главный бухгалтер с зарплатой от 130 тысяч. Замыкает тройку технолог-конструктор корпусной мебели — работодатели обещают от 110 до 190 тысяч рублей, таковы данные исследования сервиса SuperJob.