Самарцам рассказали, какие вакансии самые высокооплачиваемые в феврале

Врач УЗИ в Самаре может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Больше всего в Самаре в феврале готовы платить врачу ультразвуковой диагностики — ему предлагают от 140 до 200 тысяч рублей в месяц. На втором месте главный бухгалтер с зарплатой от 130 тысяч. Замыкает тройку технолог-конструктор корпусной мебели — работодатели обещают от 110 до 190 тысяч рублей, таковы данные исследования сервиса SuperJob.

«Также в рейтинг вошли вакансии руководителя отдела продаж в медицинской клинике и менеджера по продажам климатической техники, обе с оплатой от 100 тысяч рублей», — рассказали аналитики сервиса.

Всего в топ-5 самых высокооплачиваемых предложений февраля в Самаре вошли вакансии в здравоохранении, производстве и продажах. В остальных крупных городах России лидируют врачи, водители и квалифицированные рабочие.