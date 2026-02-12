Вашингтон
Рейтинг профессий с зарплатами от 100 тысяч рублей составили в Ростове

В Ростове назвали специалистов, которым предлагали зарплаты от 100 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону составили февральский рейтинг вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей. Итоги исследования представил сервис SuperJob.

Самое щедрое предложение опубликовали для специалистов, ищущих работу на позиции территориального менеджера. В этом случае предлагали от 120 тысяч рублей месяц. Основным условием при найме сотрудника был опыт работы в продажах.

Столько же — 120 тысяч рублей — обещали кандидатам на пост главного инженера проекта. Будущий руководитель должен иметь высшее образование и стаж работы от десяти лет.

Кроме того, в тройке лидеров оказался врач-профпатолог. Работодатель предлагал от 95 тысяч рублей в месяц.

В список высокооплачиваемых специалистов также попали администратор салона оптики с зарплатой от 95 тысяч рублей и главный бухгалтер с доходом до 120 тысяч рублей.

Чаще всего более высокие зарплаты обещали работникам сфер здравоохранения, промышленности и строительства. Также были востребованы продажники, IT-специалисты, квалифицированные рабочие и водители.

