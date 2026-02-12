Протест перевозчиков в Молдове: нелегальный автовокзал лишает прибыли водителей

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Протест автоперевозчиков проходит на площади перед зданием правительства в Кишиневе.
Акцию организовала Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта. Перевозчики выстроили автомобили на площади. Они выступают против коррупционных схем Мининфраструктуры и Агентства автотранспорта.
Лидер Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта Олег Алекса заявил, что власти покрывают нелегальный бизнес. Речь о дополнительном автовокзале, который негласно и неофициально начал работу параллельно с Северным автовокзалом в Кишиневе. С этого вокзала рейсы отправляются как по стране, так и за границу.
«Это полувокзал. Как минимум с 16 декабря 2025 года он начал свою работу. По документам Национального агентства автотранспорта — это нелегальный вокзал. Обычные перевозчики обязаны отправляться в рейсы из тех населенных пунктов, где есть вокзалы. Отправка не с официального места отправки наказывается штрафом от 7 тысячи леев. Есть, как минимум, один водитель, который в день выполняет более 30 рейсов с этого “теневого вокзала”. Это неофициальные рейсы, но они дублируют поездки официальных перевозчиков. Это атака на бизнес официальных транспортников», — отметил Алекса.
По его словам, Национальное агентство автотранспорта должно решить эту проблему, применяя штрафы против нелегальных перевозчиков, а не выпускать формальные предупреждения нарушителям.
«Мы вместо 30 рейсов в неделю, выполняем только один. Агентство только играется и кормит нас бесполезными отписками. Лишь за один месяц нелегальные перевозчики, по нашим подсчетам, должны были получить штрафов на более, чем шесть миллионов леев за свои нарушения», — добавил Алекса.
Штрафы на протесте.
Во время протеста некоторым транспортникам полиция начала выписывать штрафы. Как объяснили полицейские, «за неправильную парковку».
Олег Алекса назвал это превышением полномочий, за что каждый полицейский должен будет ответить по закону.
«Это беспредел и по заказу этой преступной организации с названием Национальное агентство автотранспорта», — считает организатор протеста.
В ходе беседы с правоохранителями Алекса зачитал официальное обращение, которое было направлено в мэрию Кишинева для регистрации протеста. В администрации города позволили проводить протест до определенного времени, с, а также разрешили временную парковку автотранспорта на площади.
Протестующие транспортники потребовали Национальное агентство автотранспорта как можно скорее установить диалог с перевозчиками и решить проблему нелегальных рейсов.