Протест перевозчиков в Молдове: нелегальный автовокзал лишает прибыли водителей

«Это полувокзал. Как минимум с 16 декабря 2025 года он начал свою работу. По документам Национального агентства автотранспорта — это нелегальный вокзал. Обычные перевозчики обязаны отправляться в рейсы из тех населенных пунктов, где есть вокзалы. Отправка не с официального места отправки наказывается штрафом от 7 тысячи леев. Есть, как минимум, один водитель, который в день выполняет более 30 рейсов с этого “теневого вокзала”. Это неофициальные рейсы, но они дублируют поездки официальных перевозчиков. Это атака на бизнес официальных транспортников», — отметил Алекса.