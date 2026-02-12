Патруль ДПС применил оружие для остановки нетрезвого водителя под Омском

Сотрудники Госавтоинспекции Омской области применили огнестрельное оружие для принудительной остановки автомобиля ВАЗ-2105 на 593-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Водитель проигнорировал требование об остановке, резко увеличил скорость и начал опасно маневрировать, выезжая на полосу встречного движения.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» инспекторы произвели предупредительный выстрел вверх, а затем — по колесам транспортного средства. Автомобиль съехал в кювет и остановился. Водитель задержан, пострадавших нет.
Установлено, что за рулем находился житель Омской области, ранее лишенный права управления транспортными средствами. Несмотря на запрет, он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В салоне также находились трое пассажиров, двое из которых не достигли совершеннолетия.
В отношении водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортом в состоянии опьянения лицом, лишенным водительских прав. Мужчина помещен под административный арест на 15 суток, автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления). Инцидент стал очередным примером жесткого реагирования ГИБДД на грубые нарушения ПДД, создающие угрозу жизни и здоровью граждан.
