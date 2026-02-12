Патруль ДПС применил оружие для остановки нетрезвого водителя под Омском

Установлено, что за рулем находился житель Омской области, ранее лишенный права управления транспортными средствами. Несмотря на запрет, он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В салоне также находились трое пассажиров, двое из которых не достигли совершеннолетия.